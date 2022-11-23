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07:01, 23 ноября 2022Забота о себе

Названы неочевидные опасности занятий сексом во время простуды

Гинеколог Филатова предупредила о риске осложнений из-за занятия сексом во время простуды

Фото: George Rudy / shutterstock

Занятия сексом во время простуды и гриппа приводят к распространению вирусной инфекции, что существенно увеличивает риск осложнений, предупредила гинеколог-эндокринолог клиники «Чайка» Мария Филатова. Некоторые другие неочевидные опасности нежелания отказаться от половых контактов при болезни она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Филатова объяснила, что при ОРВИ или гриппе желательно воздержаться от любой физической активности, в том числе и от секса, поскольку отсутствие покоя во время болезни существенно увеличивает риск развития осложнений. По ее словам, любая физическая активность вызывает расширение сосудов, что может способствовать распространению вирусной инфекции на другие органы. Чаще всего осложнения возникают со стороны легких, сердца и мочевыделительной системы.

Прием некоторых противовирусных и антибактериальных препаратов может повлиять на развитие беременности, если она вдруг наступит в результате полового акта во время болезни

Мария Филатоваакушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог клиники «Чайка»
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Кроме того, как отметила Филатова, во время болезни нормой является снижение полового влечения. Из-за этого велика вероятность того, что занятие сексом не принесет удовольствия и станет источником негативных эмоций. Это, по мнению врача, тоже не способствует выздоровлению.

В качестве еще одного неочевидного недостатка интимной близости во время простуды или гриппа врач назвала возможность заражения партнера. «При тесном контакте заразиться инфекцией проще простого. Потому при наличии повышенной температуры, слабости и заметной интоксикации организма от занятий сексом лучше на время отказаться», — заключила Филатова.

Ранее врач-уролог, андролог Александр Лубенников объяснил, имеет ли значение размер пениса для женского оргазма. Специалист уверен, что для достижения сексуального удовлетворения у партнеров должны совпадать сексуальные предпочтения, темперамент и половая конституция. А важность размера полового органа мужчины в этом вопросе сильно преувеличена.

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Наталья Обрядина
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