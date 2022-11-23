Избежавшему смерти актеру пришлось заново учиться ходить

Актер Синбад заново учится ходить после ишемического инсульта, чтобы выйти на сцену

66-летнему американскому комедийному актеру, стендаперу Синбаду (настоящее имя Дэвид Эдкинс) пришлось заново учиться ходить после перенесенного два года назад ишемического инсульта, рассказала семья артиста. О состоянии избежавшего смерти актера родственники сообщили в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

По словам родных, актер продолжает получать необходимое лечение и борется за свое здоровье. «Его прогресс невероятен. Конечности, которые уже называли омертвевшими, оживают, он начинает учиться ходить. Сам говорит, что с ним не покончено, что он не остановится, пока снова не выйдет на сцену. Не остановимся и мы», — заверила семья Эдкинса.

Поскольку страховка не покрывает расходов на лечение, родственники запустили страницу со сбором средств для актера. «Поблагодарите бога за семью, обнимите любимых, пока они с вами. Мы нужны друг другу, чтобы пережить это испытание. Жду не дождусь новых встреч», — приводит издание People слова Синбада, процитированные на краудфандинговой странице.

В октябре 2020 года оторвавшийся тромб попал в мозг актера и спровоцировал инсульт. Тогда Синбаду провели операцию по удалению тромба, однако следующий образовался уже на следующий день, и новое хирургическое вмешательство подорвало здоровье артиста. Мозг начал отекать, врачам пришлось подвергнуть Синбада процедуре краниотомии, во время которой обнаружилось мозговое кровотечение. Артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поместили в искусственную кому. Синбада выписали из больницы только в июле 2021 года. Врачи говорили, что шансы Эдкинса на выживание после инсульта составляли примерно 30 процентов.

Ранее сообщалось, что у звезды «Тора» Криса Хемсворта обнаружили высокий риск развития деменции. По словам актера, диагностику на предмет риска развития нейродегенеративного заболевания ему провели в рамках съемок документального познавательного сериала о теле и его возможностях «Области тьмы с Крисом Хемсвортом».