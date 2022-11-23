Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:23, 23 ноября 2022Бывший СССР

Глава МИД Украины «запретил» Западу уставать от помощи Киеву

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что у ЕС нет права уставать от помощи Киеву
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к своим западным коллегам, «запретив» им уставать от помощи Киеву и призвав добиться принятия нового пакета санкций в отношении России в ближайшее время, сообщает немецкая газета Die Zeit.

«Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать», — заявил глава МИД.

По его мнению, странам Евросоюза необходимо отбросить все сомнения и усталость для того, чтобы в кротчайшие сроки согласовать девятый пакет антироссийский санкций.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, как союзники оценивали перспективы разрешения конфликта на Украине после начала российской спецоперации в феврале. По его словам, государства реагировали по-разному, например, Германия предлагала Украине сдаться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США заявили о нежелании Запада допускать прямых переговоров России и Украины
ВОЗ решила переименовать оспу обезьян из-за давления США
Определена стоимость главных новогодних салатов
Россиян предупредили о мошенничестве с проверкой счетчиков
Россиян предупредили об опасности «синдрома больного здания»
Глава ЛНР назвал сроки разминирования территории республики
Мужчины назвали заставляющие их передумать заниматься сексом причины
Meta опровергла сообщения о возможной отставке Цукерберга
Уличный билборд начал показывать порно
Глава МИД Украины «запретил» Западу уставать от помощи Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.