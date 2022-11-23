Глава МИД Украины «запретил» Западу уставать от помощи Киеву

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что у ЕС нет права уставать от помощи Киеву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к своим западным коллегам, «запретив» им уставать от помощи Киеву и призвав добиться принятия нового пакета санкций в отношении России в ближайшее время, сообщает немецкая газета Die Zeit.

«Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать», — заявил глава МИД.

По его мнению, странам Евросоюза необходимо отбросить все сомнения и усталость для того, чтобы в кротчайшие сроки согласовать девятый пакет антироссийский санкций.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, как союзники оценивали перспективы разрешения конфликта на Украине после начала российской спецоперации в феврале. По его словам, государства реагировали по-разному, например, Германия предлагала Украине сдаться.