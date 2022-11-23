Российские хакеры выложили данные 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ

Хакеры российской RaHDit выложили данные 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ

Российские хакеры из группы RaHDit («Злые русские хакеры») выложили данные 400 курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Сервера Академии ранее взломала группа «Zаря». В публичном доступе на портале «Немезида» оказались адреса регистрации, индивидуальные номера из реестра физических лиц, адреса электронной почты и страниц в социальных сетях, автомобильные номера.

Среди опубликованной хакерами информации оказались также перечни учебных групп, образовательные программы и сведения об успеваемости курсантов, которые в ближайшее время вступят в ряды украинских спецслужб.

Ранее российские хакеры из группировки RaHDIt опубликовали в открытом доступе данные о 1500 сотрудников службы внешней разведки (СВР) Украины.

