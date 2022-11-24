Данные о планах матерей и жен мобилизованных провести акцию в Москве опровергли

«Совет матерей и жен» опроверг данные о планах провести несогласованную акцию в Москве

24 ноября в Telegram-канале «Можем объяснить» появилось сообщение, что 80 матерей и жен мобилизованных из Кубани собираются отправиться в Москву и планируют встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Утверждалось, что активисты «Совета матерей и жен» намерены провести акцию на Красной площади. Однако сообщение оказалось недостоверным.

Авторы канала в своей публикации ссылались на двух женщин, при этом их имена и фамилии в тексте не приводятся. Не представлены также доказательства, которыми можно подтвердить намерение провести акцию на Красной площади. На пост отреагировало движение «Совет матерей и жен». Представители организации назвали публикацию фейком.

«Это откровенная подстава Всероссийского Совета матерей и жен. Наши женщины действуют согласно закону. Никогда ОСВР и Совет матерей и жен не будет подставлять женщин, подталкивать их к несанкционированным акциям, за которые женщины могут быть задержаны полицией, получить срок в несколько суток. Это не наши методы. Мы — не оранжисты. Методы [Алексея] Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) — не для нас!» — сообщили они.

Кроме того, глава движения Ольга Цуканова назвала распространяемую информацию провокацией. «Это не "Совет матерей и жен". Это провокация и ответ власти. Это несанкционированная акция, это огромные штрафы и аресты. Нельзя просто так привести на Красную площадь организованную группу, до вокзала не дойдут люди, если они реально это сами делают. Плюс еще призывают из других городов женщин. Это явно ответ на то, что мы сказали, что будут карманные матери. Это вообще не мы, это откровенный слив, провокация и подстава, это же нарушение закона — так организовывать», — заявила Цуканова, добавив, что не знает женщин, которые решили отправиться в Москву из Краснодарского края.

Информацию также опровергли в региональном оперштабе. «Общероссийский "Совет матерей и жен" уже выпустил опровержение по этому поводу. В организации заявили, что никогда не будет подталкивать женщин к несанкционированным акциям, за которые они могут быть задержаны полицией»,— говорится в сообщении оперативного штаба, пишет «Коммерсантъ».

В российских СМИ появилось опровержение данных канала «Можем объяснить», в Telegram-каналах недостоверная информация получила широкий охват.

