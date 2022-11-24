В России усомнились в желании Европы принять новую волну украинских беженцев

Политолог Журавлев допустил отмену льгот для беженцев с Украины

Страны Европы вряд ли захотят принять новую волну украинских беженцев, отношение к ним на уровне муниципалитетов будет иным. Также вероятна отмена большинства ранее имевших место льгот, сохранятся только минимальные средства на поддержку мигрантов. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил политолог Дмитрий Журавлев.

«Ввиду текущих проблем на Украине многие украинцы захотят уехать, но вопрос в том, захотят ли их где-то принять. Понятно, что официально правительства будут выражать поддержку беженцам, но на уровне муниципалитетов отношение будет иным. Люди ведь едут не для того, чтобы работать, а чтобы их бесплатно кормили и одевали. Так что, элементарно, перестанут выделять средства сверх тех, что положены на поддержку мигрантов», — допустил политолог.

Он объяснил, что в каждой стране есть собственное законодательство, в рамках которого предусматриваются выплаты беженцам. Большинство государств в первую волну миграции из Украины предоставляли дополнительные льготы, выплаты, но теперь надеяться на такую щедрость Европы не стоит.

«Конечно, европейская солидарность, желание помочь людям сработают. Но осталась и память об украинцах, бьющих таксистов, так что помощь в любом случае будет меньше, чем в прошлые разы. Что касается самых популярных направлений для новой волны беженцев, то традиционно это будут Польша, Чехия, Германия. По идее еще Великобритания — там самые высокие пособия, но туда достаточно сложно попасть: пешком не дойдешь, на машине не доедешь, с самолетами и поездами все непросто», — отметил Журавлев.

Ранее в результате ракетных обстрелов 23 ноября почти во всех областях Украины полностью пропало электричество. Полный или частичный блэкаут наступил в Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Львовской, Киевской и Черкасской, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Запорожской и Херсонской областей.