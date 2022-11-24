Россияне поцарапали машину авторитета Дракона и заявили на себя в полицию

Жители Казани заявили на себя в полицию, поцарапав машину криминального авторитета Дракона

В Казани местные жители заявили на себя в полицию, когда поняли, что поцарапали автомобили Maybach и Rolls-Royce предпринимателя и криминального авторитета Радика (Дракона) Юсупова. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает Mash Ipratsh.

Во время фотосессии рядом с люксовыми машинами россияне заметили, что оставили на капоте царапины. Не дожидаясь конфликта с водителем, мужчины обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место полицейские оценили ущерб в 5000 рублей.

Радик Юсупов был признан виновным в причастности к покушению на убийство и приговорен к четырем годам колонии. Освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.