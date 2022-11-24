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11:03, 24 ноября 2022Забота о себе

Хореограф покинула «Танцы со звездами» из-за проблем с ментальным здоровьем

Хореограф Шерил Берк ушла из «Танцев со звездами» ради ментального здоровья и трезвости

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Из американских «Танцев со звездами» ушла одна из постоянных участниц — 38-летняя танцовщица и хореограф Шерил Берк. Как объяснила артистка в беседе с People, она покинула проект из-за проблем с ментальным здоровьем и ради собственной трезвости.

Шерил Берк не употребляет алкоголь уже в течение четырех лет и признается, что борьбу за трезвость и ментальное здоровье трудно продолжать, участвуя в проекте. «Я чувствую, что действительно сделала шаг вперед и проделала большую внутреннюю работу. Продолжать выставлять себя на суд зрителей, беспокоиться о своем теле, о том, хорошо или плохо я выгляжу в костюме, — это теперь не для меня», — сказала она.

Сейчас, уточнила Берк в интервью E! News, она хочет найти работу в сфере защиты ментального здоровья. «Я считаю, что мне повезло иметь возможность рассказать о собственном опыте. Я не профессионал, но знаю, что помогаю людям, рассказывая о своем пути», — сказала она, добавив, что также надеется запустить и танцевальную программу, «связанную с психическим здоровьем и движением».

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Берк участвовала в американском танцевальном телеконкурсе «Танцы со звездами» в течение 26 сезонов и стала первой профессиональной танцовщицей проекта, ставшей победителем два раза подряд.

Ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова призналась, что пережила очень сложный период в жизни, в течение которого постоянно ощущала себя на «эмоциональном дне». Певица рассказала, что долгое время винила себя в излишней эмоциональности, сильно переживала, что слишком остро реагирует на любые проблемы и неприятности.

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Александра Лисица
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