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22:58, 24 ноября 2022Мир

Страны ЕС договорились исключить российский газ из совместных закупок

Страны ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Министры энергетики стран Европейского союза (ЕС) на внеочередном заседании 24 ноября договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, объем которых в 2023 году должен составить не менее 15 процентов от объема газохранилищ стран-членов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии (ЕК) по итогам встречи в Брюсселе.

Из документа следует, что новые правила создадут возможности для государств-участников ЕС приобретать газ совместно на глобальных рынках. ЕК подчеркивает, что страны обязаны «приобретать через этот механизм 15 процентов всего газа, необходимого для заполнения их газохранилищ в 2023 году».

«Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок», — отметили в ЕК.

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран ЕС согласовали новый механизм совместных закупок газа, предполагающий, что любое государство, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, сможет получить газ от других стран в обмен на справедливую компенсацию. Меру планируют официально принять на заседании 13 декабря. Тогда же члены блока хотят одобрить ограничение цен на газ на хабе TTF, которые сейчас служат ориентиром для рынка.

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