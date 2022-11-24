Глава Ленобласти обсудил с Командой 47 помощь военнослужащим и их семьям

Глава Ленобласти Александр Дрозденко обсудил с Командой 47 помощь военнослужащим

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил с активистами общественного движения «Команда 47» их социальные проекты. Главной темой встречи стала адресная помощь военнослужащим и их семьям, говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленинградской области.

«"Команда 47" становится настоящей, мощной силой. Когда движение только создавалось, мы жили в другой общественной ситуации, у нас был хороший опыт помощи ближним ковидного времени, и мы его тираживали в нашей "Команда 47". Но с началом специальной военной операции, с началом мобилизации — наличие такого единого, мощного движения ленинградцев оказалось как нельзя кстати. Помощь стала всенародной и вышла на новый уровень. Наши защитники не были бы столь сильны, отважны, упорны в достижении целей специальной военной операции, если бы они не знали, что за ними — очень прочный тыл. И этот тыл организуете в том числе вы, ленинградцы, члены нашей "Команды 47"», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Он отметил, что в нынешней ситуации главное — не оставаться в стороне, а идти в общество, найти то, чем ты можешь помочь, и почувствовать свою сопричастность.

Участники встречи рассказали о своих проектах и решили объединить усилия и возможности при организации поставок в зону СВО. Александр Дрозденко подчеркнул, что активисты могут получить специальное оборудование и крупные партии вещей через фонд «Ленинградский рубеж», а от спецпредставителя губернатора в зоне специальной военной операции — заявки и адреса для следующих поставок.

«Наша задача, чтобы все поставки носили точечный характер. Это очень ценно знать, что твоя помощь дошла до конкретного адресата, это дает стимул и силы работать дальше», — подчеркнул губернатор.

На встрече о своих проектах помощи рассказали Ирина Кириллова, участница группы поддержки «Северная звезда 138», группы жен кадровых военных 138 мотострелковой бригады из Каменки, Ольга Степанова из Луги — организатор сладкого аукциона, деньги от которого пошли на помощь военным через группу «Своих не бросаем. Луга», Александр Иванов, оказывающий помощь односельчанам, семьям мобилизованных, хозяйка салона красоты из Киришей Яна Богданова, организовавшая у себя в салоне пункт сбора вещей для мобилизованных.

Надежда Балуева — серебряный волонтер из Всеволожска, начинатель областного движения «Бабушкино тепло» по вязанию носков для солдат, предложила делать своими руками для военных новогодние подарки.

Сергей Мареничев из Вырицы, который вместе с семьей и друзьями переделали и оправили на фронт УАЗик-буханку, рассказал, что они готовы подготовить еще автомобили и предоставить технику для мирного обустройства Донбасса. Фермер из Агататова Гаро Мнацаканян, снаряжающий машины с сыром и молочной продукцией в зону СВО и на Донбасс, предложил предоставить свою продукцию в конвои, которые отправят в ближайшее время на фронт участники встречи.

