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20:58, 24 ноября 2022Среда обитания

Описаны последствия изменения климата для России

В Росгидромете предрекли России более частые засухи и наводнения на фоне изменения климата
СюжетНаводнения в России:

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

На фоне изменения климата в России могут многократно участиться опасные природные явления, такие как засухи и наводнения. Последствия глобального потепления для страны описал Климатический центр Росгидромета в своем докладе, текст которого опубликован на сайте организации.

Специалисты рассматривают два сценария борьбы с климатической катастрофой. Первый подразумевает, что через 30-50 лет страны мира достигают обещанной углеродной нейтральности, и глобальное потепление стабилизируется на отметке в 2,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. Другой вариант развития событий допускает рост среднемировых температур до 4-5 градусов от второй половины XIX века.

«Впрочем, доклад наглядно показывает, что дело не в этих средних градусах, а в росте опасных метеорологических явлений: засух, лесных пожаров, штормовых ветров, аномальных осадков и наводнений. В худшем случае волн жары в России может быть в четыре-пять раз больше, чем сейчас, а засухи на юге Европейской части страны будут происходить в два-три раза чаще», — пояснил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

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Кроме того, климатические изменения скажутся на состоянии рек, озер и водно-болотных угодий. Для пресноводных экосистем России авторы доклада спрогнозировали изменение годового и сезонного стока рек, изменение режима их питания, рост числа экстремальных наводнений и засух, изменения русел рек и повышение температуры воды. Перечисленные факторы негативно повлияют на водные экосистемы — количество обитающих в воде живых организмов может сократиться, считают исследователи.

Глобальное потепление вкупе с активным освоением затапливаемых речных долин уже сделали наводнения более частыми, а также увеличили ущерб от этих явлений. По прогнозам специалистов, эта проблема может усугубиться в будущем. В докладе отмечается, что за последнее десятилетие по сравнению с предыдущим число опасных наводнений из-за дождевых паводков в целом для России увеличилось на 13,7 процента, и в XXI веке риски их прохождения возрастут.

«Адаптация к усилению рисков таких наводнений должна включать не только меры инженерной защиты, такие как берегозащитные дамбы, плотины и водохранилища, но и "природные" решения, например, сохранение и восстановление участков регулярно затапливаемых пойменных территорий», — прокомментировала координатор проектов по сохранению водных экосистем WWF Оксана Никитина.

Нина Ташевская
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