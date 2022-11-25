Пользователей Android предупредили о пяти опасных уязвимостях

Google предупредила пользователей популярных Android-смартфонов о пяти опасных уязвимостях

Специалисты по кибербезопасности предупредили пользователей популярных смартфонов с операционной системой Android о пяти опасных уязвимостях. Обнаруженные экспертами проблемы могут привести к полной потере контроля над устройством, говорится в отчете Project Zero, входящей в американскую компанию Google.

«Одна из этих уязвимостей приводит к повреждению памяти ядра, вторая — к открытию доступа к адресам физической памяти, а остальные три позволяют вносить изменения в физические страницы виртуальной памяти. Это приводит к тому, что злоумышленник может читать и записывать данные на устройствах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уязвимости были обнаружены еще летом. Вскоре после этого компании ARM выпустила обновление безопасности. Однако, как выяснили специалисты, уязвимости до сих пор не устранили производители нескольких брендов, в числе которых Pixel, Samsung, Xiaomi, Oppo и другие.

В июле пользователей Android предупредили об опасной уязвимости нулевого дня, позволяющей отключить защиту ядра Linux. Обнаруживший ее специалист Женпэн Линь зафиксировал ошибку на смартфоне Google Pixel 6, однако затем подтвердил ее на телефонах серии Samsung Galaxy S22 и других девайсах.