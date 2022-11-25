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15:07, 25 ноября 2022Россия

Путин поручил создать ресурс по актуализации документов воинского учета

Путин подписал указ о создании госресурса по актуализации документов воинского учета

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин поручил создать в России государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета. Соответствующий указ, подписанный главой государства, был опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 25 ноября.

Согласно документу, новый ресурс должен быть создан к 1 апреля 2024 года. Выполнение поручения возлагается на Минцифры и Федеральную налоговую службу РФ при участии Минобороны. Военное ведомство станет координатором ресурса.

Указ также обязывает высшие лица российских регионов, Минцифры и Минобороны уже к 30 декабря 2022 года перевести все сведения о гражданах, которые в настоящее время хранятся в военкоматах, в электронно-цифровую форму. Исключение будет сделано в отношении сведений о россиянах, которые имеют воинские звание офицеров и находятся в запасе СВР и ФСБ.

В начале ноября замначальника главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба Сергей Побирохин заявил, что все военные комиссариаты в России до конца 2023 года будут оснащены современными комплексными средствами автоматизации (КСА), позволяющими автоматизировать задачи по воинскому учету.

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Варвара Кошечкина
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