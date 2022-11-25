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16:41, 25 ноября 2022Силовые структуры

Россиянку и ее дочь осудили за убийство мужчины

Жительница Ростовской области и ее дочь отправились в колонию за убийство мужчины

Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ

В Ростовской области 54-летняя жительница города Шахты и ее 34-летняя дочь получили сроки за убийство 51-летнего мужчины. Об этом в пятницу, 25 ноября, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Галина Гагалаева.

По данным следствия, в 2021 году у пьяной 54-летней жительницы Шахт произошел конфликт с ее сожителем, закончившийся дракой. В результате россиянка вместе с дочерью задушила мужчину. Чтобы скрыть преступление, женщины обратились к знакомому, который вывез тело на строительной тачке в лес, облил бензином и поджег.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство группой лиц») УК РФ. По итогам судебного разбирательства 54-летняя женщина получила 11 лет колонии, ее дочери дали 12 лет, знакомому, который помогал прятать тело, дали год условного срока.

5 сентября сообщалось, что жительницу Златоуста осудили из-за того, что она убила и расчленила сожителя.

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Владимир Седов
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