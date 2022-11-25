Путин ответил на вопрос о мобилизации фразой «не надо, нам хватит»

Президент России Путин ответил на вопрос о мобилизации фразой «не надо, нам хватит»

На встрече с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине президент России Владимир Путин ответил на вопрос о продолжении мобилизационных мероприятий. Трансляция встречи главы государства ведется на официальном Telegram-канале Кремля.

Мать военнослужащего сообщила президенту, что другому ее сыну сейчас 17 лет, и она «с ужасом думает», что когда ему исполнится 18, ему тоже придется участвовать в СВО.

Президент оценил необходимость продолжения мобилизации одной фразой: «Не надо, не надо, нам хватит».

Также Путин отметил, что и второму сыну женщины, который сейчас находится в зоне СВО, пора вернуться домой, в отпуск, так как он и его сослуживцы «уже повоевали».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.