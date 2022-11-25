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16:10, 25 ноября 2022Культура

Марго Робби рассказала о подготовке к эротической сцене в «Волке с Уолл-стрит»

Марго Робби призналась, что выпила текилу перед эротической сценой в «Волке с Уолл-стрит»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Австралийская актриса Марго Робби рассказала, как готовилась к съемкам эротической сцены в фильме «Волк с Уолл-стрит» (2013). Ее слова передает NY Post.

Актрисе нужно было появиться в обнаженном виде в одной из сцен с коллегой по фильму Леонардо Ди Каприо. Робби призналась, что из-за волнения ей пришлось прибегнуть к алкоголю. «Не буду врать, перед этой сценой я выпила несколько шотов с текилой, потому что я нервничала... Очень сильно нервничала», — вспомнила артистка, которой было 22 года во время съемок картины.

«Знаю, сейчас это прозвучит глупо, учитывая, насколько грандиозным получился фильм, но в то время я думала: "Никто не заметит меня в этом фильме"», — заявила она. «"Неважно, что я делаю в этой картине, все все равно будут смотреть на Лео [Ди Каприо]"», — добавила Робби, вспоминая свои мысли.

Ранее Марго Робби объяснила, почему она решила сниматься голой в фильме «Волк с Уолл-стрит».

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Дениза Мацаева
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