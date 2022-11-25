Мигрант получил 10 лет колонии за убийство россиянки из-за долга

Мигрант получил 10 лет колонии за убийство женщины в кондитерской из-за долга

Калининградский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор Джамшеду Сулаймонову, который обвинялся в убийстве приятельницы из-за долга в одном из кондитерских магазинов города. Об этом в пятницу, 25 ноября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

Мигрант получил десять лет колонии строгого режима по статье 105 («Убийство») УК РФ, также его обязали выплатить миллион рублей в качестве морального вреда и пять тысяч в качестве материального ущерба.

Следствие и суд установили, что 28 августа 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудницу кондитерского магазина. Он накинул на шею женщины веревку, взятую из дома, и начал душить, после чего нанес несколько ударов кухонным ножом в область грудной клетки. Женщина умерла на месте. Сулаймонов попытался скрыться, однако был задержан в аэропорту Шереметьево в Москве. Свою вину подсудимый признал.

Как уточняет ТАСС, потерпевшая заняла у Сулаймонова 20 тысяч рублей на установку зубных протезов и долго не отдавала. Мужчина решил расправиться со знакомой из-за неуважительного отношения.