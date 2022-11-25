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13:14, 25 ноября 2022Интернет и СМИ

В Минцифры прокомментировали идею запретить некоторые переписки в WhatsApp

Шадаев из Минцифры отказался поддержать запрет на общение учителей и родителей в WhatsApp

Фото: Gregor Macak Martin / CTK / Globallookpress.com

Глава Минцифры Максут Шадаев во время форума «Цифровой алмаз» в Якутии прокомментировал идею перенести переписку учителей с родителями учеников из WhatsApp в Telegram или «VK Мессенджер», с которой выступили некоторые учебные заведения. Как сообщает НТВ, министр отказался поддержать запрет на общение учителей и родителей в американском мессенджере.

По словам Шадаева, он не считает, что родительские чаты необходимо переносить из WhatsApp в другие мессенджеры. При этом глава Минцифры подчеркнул, что ведомство выступает за использование российских мессенджеров для рабочей переписки в государственных структурах.

«Природа министерства — разрешено все, что не запрещено. Единственное, что мы пытаемся отрегулировать, — это рабочие коммуникации», — высказался Шадаев.

Ранее в Минцифры ответили на вопрос о том, ограничат ли в России доступ к видеохостингу YouTube. В пресс-службе ведомства заявили, что в стране пока не планируется блокировка сервиса.

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Олег Давыдов
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