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08:11, 25 ноября 2022Россия

В России выросла популярность самиздата

РБК: глава «Эксмо-АСТ» Олег Новиков заявил о росте популярности самиздата в России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Продажи самиздата на книжном рынке России по результатам текущего года могут достигнуть 3–4 миллиарда рублей — почти 15 процентов от книжного рынка в штуках, заявил глава «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Об этом сообщает РБК.

Общий объем книжного рынка — около 200–250 миллионов экземпляров книг. По прогнозу Новикова, за пять лет продажи могут вырасти до 10 миллиардов рублей.

По его мнению, рост популярности самиздата связан с тем, что в этом сегменте уровень цен значительно ниже, а многие книги и «вовсе предоставляются для чтения бесплатно».

Ранее стало известно, что из-за прекращения сотрудничества некоторых иностранных писателей с российскими книжными издательствами недополученная доля продаж новинок таких авторов к 2023 году вырастет до семи процентов. Как считает Олег Новиков, заместить ушедших писателей российскими авторами будет сложно.

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Юлия Мискевич
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