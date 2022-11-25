Генсек НАТО предрек «ужасающую зиму» для Украины

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украину ждет «ужасающая зима»

Украину ждет «ужасающая зима». Такое развитие событий для страны предрек генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова передает ТАСС.

Генсек Североатлантического альянса рассказал, что страны-члены блока намерены выделить новую помощь украинской стороне, чтобы помочь государству пережить зиму.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев продолжать наращивать военное наступление в зимние месяцы. Министр заявил, что Украине нужно «продолжать оказывать давление, сохранять импульс», и напомнил, что западные страны направили армии более 300 тысяч единиц снаряжения.