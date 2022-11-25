Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:13, 25 ноября 2022Мир

Генсек НАТО предрек «ужасающую зиму» для Украины

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украину ждет «ужасающая зима»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украину ждет «ужасающая зима». Такое развитие событий для страны предрек генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова передает ТАСС.

Генсек Североатлантического альянса рассказал, что страны-члены блока намерены выделить новую помощь украинской стороне, чтобы помочь государству пережить зиму.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев продолжать наращивать военное наступление в зимние месяцы. Министр заявил, что Украине нужно «продолжать оказывать давление, сохранять импульс», и напомнил, что западные страны направили армии более 300 тысяч единиц снаряжения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО предрек «ужасающую зиму» для Украины
Обнаружена планета со ультракоротким периодом вращения
Освобожденный из украинского плена военный рассказал о состоянии пленных
Перечислены неочевидные причины развития рака молочной железы
Раскрыта стоимость самого дорогого купленного россиянами авиабилета на Новый год
Стало известно о продолжении поставок импортного пива в Россию
HP потратит на уход из России миллионы долларов
Россиянин сломал руку понравившейся девушке за отказ познакомиться
В Грузии допустили отравление Саакашвили
Германия запретила Польше передавать Украине ЗРК Patriot
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.