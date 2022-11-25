Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах в ОАЭ

В АТОР посоветовали приобретать авиабилеты в ОАЭ через туроператоров

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсказали россиянам способ сэкономить на перелетах в ОАЭ зимой. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам специалистов, в настоящее время туроператоры оценивают количество рейсов в популярную арабскую страну как достаточное для туристического спроса. Однако на период зимних праздников многие компании будут увеличивать количество кресел, взятых по блочным тарифам.

Стоимость билетов по блочным тарифам фиксированная и в абсолютном большинстве случаев значительно ниже, чем билеты из прямой продажи, в связи с чем туристам выгодно приобретать проездные документы через туроператоров, посоветовали в АТОР. Например, сейчас купить билеты на курорты ОАЭ можно по цене от 30 до 40 тысяч рублей.

Участники рынка отмечают, что стоимость билетов зависит от конкретного перевозчика: в настоящее время самые низкие для отдыхающих цены предлагает авиакомпания Air Arabia, которая летает и в Шарджу, и в Абу-Даби.

«Дубай традиционно держит первое место по спросу. Однако туристы "распробовали" и другие, более дальние эмираты, такие как Фуджейра, Рас-эль-Хайма и Абу-Даби, где можно хорошо и качественно отдохнуть, потратив при этом меньшее количество денег, — рассказали в компании "Русский Экспресс". — В последнее время туристы все чаще комбинируют в одном туре несколько отдельных эмиратов. К примеру, бронируют три–четыре ночи в Дубае, а потом уезжают на море в Рас-эль-Хайму или Фуджейру».

Ранее в ноябре сообщалось, что российские туристы начали массово бронировать путевки в ОАЭ — туроператоры зафиксировали рост продаж туров до 40 процентов. Одной из основных причин резкого повышения спроса директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев называет отмену властями страны практически всех ковидных ограничений на въезд для туристов.