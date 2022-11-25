Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:29, 25 ноября 2022Путешествия

Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах в ОАЭ

В АТОР посоветовали приобретать авиабилеты в ОАЭ через туроператоров

Фото: Daniela Collins / Shutterstock

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсказали россиянам способ сэкономить на перелетах в ОАЭ зимой. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам специалистов, в настоящее время туроператоры оценивают количество рейсов в популярную арабскую страну как достаточное для туристического спроса. Однако на период зимних праздников многие компании будут увеличивать количество кресел, взятых по блочным тарифам.

Стоимость билетов по блочным тарифам фиксированная и в абсолютном большинстве случаев значительно ниже, чем билеты из прямой продажи, в связи с чем туристам выгодно приобретать проездные документы через туроператоров, посоветовали в АТОР. Например, сейчас купить билеты на курорты ОАЭ можно по цене от 30 до 40 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Париж Персидского залива Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Париж Персидского заливаПолиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
13 октября 2018
«Лучше, чем Сочи» Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
«Лучше, чем Сочи»Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
12 июня 2021

Участники рынка отмечают, что стоимость билетов зависит от конкретного перевозчика: в настоящее время самые низкие для отдыхающих цены предлагает авиакомпания Air Arabia, которая летает и в Шарджу, и в Абу-Даби.

«Дубай традиционно держит первое место по спросу. Однако туристы "распробовали" и другие, более дальние эмираты, такие как Фуджейра, Рас-эль-Хайма и Абу-Даби, где можно хорошо и качественно отдохнуть, потратив при этом меньшее количество денег, — рассказали в компании "Русский Экспресс". — В последнее время туристы все чаще комбинируют в одном туре несколько отдельных эмиратов. К примеру, бронируют три–четыре ночи в Дубае, а потом уезжают на море в Рас-эль-Хайму или Фуджейру».

Ранее в ноябре сообщалось, что российские туристы начали массово бронировать путевки в ОАЭ — туроператоры зафиксировали рост продаж туров до 40 процентов. Одной из основных причин резкого повышения спроса директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев называет отмену властями страны практически всех ковидных ограничений на въезд для туристов. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Зеленский высказался о возвращении Крыма невоенным путем
Зеленский попросил у Запада газ и дизель
В российском городе рядом с детсадом нашли части тел животных
Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах в ОАЭ
Эксперты сравнили судьбу старых водонапорных башен в России и Европе
Кремль дал разъяснение о сроках послания Путина Федеральному собранию
Скептически настроенный мужчина впервые сыграл в лотерею и разбогател
Тренер сборной Бразилии ответил на вопрос об участии Неймара в ЧМ после травмы
Сбивший женщину в Москве на зебре водитель оказался 17-летним подростком
В России на месте пекарен начали открываться алкомаркеты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.