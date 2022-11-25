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15:05, 25 ноября 2022Мир

В ООН призвали расследовать расстрел российских военных на Украине

Комиссар ООН Тюрк призвал расследовать расстрел российских военнопленных на Украине
Фолькер Тюрк

Фолькер Тюрк. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал тщательно расследовать расстрел российских военнопленных на Украине, видео с которым ранее вызвало большой политический резонанс. Его слова приводит РИА Новости.

Тюрк заявил, что эти события и их обстоятельства должны быть расследованы в максимально возможной степени, а виновные привлечены к ответственности. Также комиссар указал на необходимость детального и независимого судебно-медицинского расследования.

Ранее сообщалось, что Тюрк назвал видео с расстрелом военнопленных подлинными «с большой долей вероятности».

18 ноября в сети распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, расстрелянных украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела россиян, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.

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Антон Похиляк
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