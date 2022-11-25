В ООН призвали расследовать расстрел российских военных на Украине

Комиссар ООН Тюрк призвал расследовать расстрел российских военнопленных на Украине

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал тщательно расследовать расстрел российских военнопленных на Украине, видео с которым ранее вызвало большой политический резонанс. Его слова приводит РИА Новости.

Тюрк заявил, что эти события и их обстоятельства должны быть расследованы в максимально возможной степени, а виновные привлечены к ответственности. Также комиссар указал на необходимость детального и независимого судебно-медицинского расследования.

Ранее сообщалось, что Тюрк назвал видео с расстрелом военнопленных подлинными «с большой долей вероятности».

18 ноября в сети распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, расстрелянных украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела россиян, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными.