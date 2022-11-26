Тысячи голых мужчин и женщин поучаствовали в инсталляции американского фотографа

Тысячи голых мужчин и женщин в Австралии поучаствовали в инсталляции фотографа Туника

Около 2,5 тысячи голых мужчин и женщин поучаствовали в инсталляции на пляже Бонди-бич в австралийском Сиднее. Такую фотосессию устроил американский фотограф Спенсер Туник (Spencer Tunick), сообщает The Guardian.

Для фотосессии в Австралии специально изменили законодательство, согласно которому появляться на пляже в обнаженном виде до сих пор было запрещено.

Фото сделаны в лучах восходящего солнца. Желающие принять участие в фотосессии начали собираться на пляже с половины четвертого утра. Проект призван напомнить людям о необходимости регулярно делать проверку на рак кожи.

Ранее сообщалось, что Спенсер Туник опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) серию работ под названием «Держитесь поодиночке вместе», для создания которой раздел толпу изолировавшихся людей и сфотографировал их в групповом видеочате.