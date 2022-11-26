Знаменитый советский следователь Калиниченко умер на 75-м году жизни

Расследовавший «хлопковое» дело советский следователь Калиниченко умер на 75-м году жизни

Старший следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко скончался, не дожив ровно неделю до своего 75-летия. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Я хорошо знал Владимира Ивановича. Это был очень чистый и "штучный" человек, настоящий пример того, каким должен быть честный следователь», — добавил политик.

Он напомнил, что именно Калиниченко занимался расследованием знаменитых «хлопкового», «казахского» и «сочинского» дел. Также он раскрыл резонансное убийство заместителя начальника секретариата КГБ СССР майора госбезопасности Вячеслава Афанасьева на Ждановской.

Депутат выразил соболезнования родным и близким Калиниченко.

«Хлопковое дело» — обобщенное название 790 уголовных дел, по которым в 1980-х годах к уголовной ответственности привлекли 4,5 тысячи человек. Его фигурантами стали люди, которые делали состояния на аферах с хлопком — белым золотом Узбекистана. Ущерб от действий мошенников, которые годами занимались приписками, составил 10 миллиардов рублей. Главным виновником аферы стал глава Узбекской ССР Шараф Рашидов.