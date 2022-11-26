Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей умер на 65-м году жизни

Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает БелТА.

«Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей», — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза. Дипломату было 64 года.

Владимир Макей родился в 1958 году в Гродненской области СССР. Согласно данным из открытых источников, он окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, также обучался в Дипломатической академии МИД Австрии.

Политик занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 2012 года. Ранее он в течение четырех лет руководил администрацией президента республики.