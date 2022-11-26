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12:20, 26 ноября 2022Мир

В Японии обеспокоились ценой санкций против России

NK заявил об усилении зависимости Японии от Ближнего Востока из-за отказа от нефти России

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Японии обеспокоились ценой, которую местный бизнес заплатит за отказ от российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Nihon Keizai.

«Теперь зависимость Токио от черного золота с Ближнего Востока усилится, что увеличит риски, связанные с поставками, если с этими странами — экспортерами нефти что-то случится, а российской продукции при этом не будет», — говорится в материале японского издания.

Кроме того, издание предупредило, что без поставок нефти из России в условиях санкций против нее увеличатся затраты на импорт. «Фрахтовые ставки на танкеры будут расти, так как больше черного золота будет поставляться морскими путями на большие расстояния», — цитирует Nihon Keizai сопредседателя Market Risk Advisory Наохиро Ниимуру.

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В статье издания также отмечается, что серьезные испытания выпадут на долю японской промышленности. Поставки 48 процентов угля, используемого для производства электроэнергии, зависели от России. В новых условиях предприятиям приходится переходить на уголь из Австралии и других стран, что сказывается не только на его цене, но и на логистике.

12 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил нежелание Германии вводить санкции в отношении газа из России. По его словам, Берлин намеренно пошел на такой шаг, поскольку понимал, что многие страны зависят от российских поставок на 80-90 процентов. При этом, уточнил политик, Германия получала от России лишь половину общего объема газа, а теперь не получает вовсе.

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Никита Савин
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