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11:12, 26 ноября 2022Силовые структуры

Стало известно о помощи талибов при строительстве объектов для ЧМ-2022 в Катаре

The Telegraph: движение «Талибан» помогало строить стадионы для чемпионата мира в Катаре

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Талибы («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) с 2012 года помогали строить стадионы для чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, правительство Катара с позволения США и ООН ежемесячно выплачивало несколько тысяч долларов членам политического офиса «Талибана». Изначально деньги передавались в виде наличных, а позже их стали отправлять на банковские счета. Также талибам бесплатно предоставляли медицинские услуги, доставляли продукты и давали им пользоваться внедорожниками.

Отмечается, что на полученные деньги талибы закупали технику для строительства спортивных объектов, а затем передавали ее в аренду стройкомпаниям, возводившим стадионы.

При этом сам представитель «Талибана» во время беседы с изданием опроверг информацию о сотрудничестве с властями Катара.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

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Елизавета Новикова
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