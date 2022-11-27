В Раде призвали украинцев запастись водой и едой

Депутат Верховной Рады Арахамия призвал украинцев запастись водой и едой

Всем жителям Украины следует запастись едой и водой, а также зарядить телефоны на случай нового отключения электроэнергии из-за российских ударов. С таким призывом выступил депутат Верховной Рады Давид Арахамия, пишет РИА Новости.

По словам политика, власти не исключают новых атак на инфраструктуру на следующей неделе, и украинцы должны быть готовы к ним в любой момент.

«Экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии. Проведено много тренировок, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, каждый знает, что должен делать», — заверил депутат.

Блэкаут наступил на Украине в среду, 23 ноября, после серии российских ракетных ударов. Полное или частичное отключение света наблюдалось в Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Львовской, Киевской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Запорожской и Херсонской областей.