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03:06, 28 ноября 2022Мир

Освещавшего протесты в Шанхае корреспондента избили в полицейском участке

Корреспондента ВВС Лоуренса задержала и избила полиция Шанхая при освещении протестов

Корреспондент британской вещательной корпорации ВВС News Эд Лоуренс был задержан полицией Шанхая при освещении протестов, в полицейском участке он подвергся физическому насилию. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил представитель корпорации, Лоуренса удерживали в полицейском участке в течение нескольких часов перед тем, как отпустить. «Во время задержания полицейские избивали и пинали его. Это случилось, когда он работал в качестве аккредитованного журналиста», — сказал представитель вещателя.

Китайские власти пока не прокомментировали этот инцидент.

Антиправительственные демонстрации против коронавирусной политики властей Китая вспыхнули в ряде городов 26 ноября из-за смерти минимум десяти человек в результате пожара в жилом доме в Урумчи, в центре Синьцзян-Уйгурского автономного района. Предполагается, что жители не смогли вовремя покинуть здание из-за заблокированных выходов в рамках политики нулевой терпимости к COVID-19. Протестующие требуют прекратить локдауны в Китае. Участники митинга в Шанхае также потребовали отставки председателя КНР Си Цзиньпина.

Марина Совина
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