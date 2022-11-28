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03:35, 28 ноября 2022Россия

Финансист предупредила о рисках вложения в доллар и криптовалюту

Финансист Валишвили заявила о рисках вложений средств в доллар, евро и криптовалюту

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Экономическая нестабильность создает риски для вложений в «недружественные» валюты — доллар или евро, а также криптовалюту, поэтому средства лучше вкладывать в валютные активы дружественных стран. Об этом предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм».

Как отмечает финансист, при выборе акций стоит обратить внимание на бумаги компаний со стабильным спросом — например, ритейлеров. Помимо этого, средства можно вложить в облигации или в валютные активы дружественных государств (юань).

«Однако, если у вас сформирован качественный диверсифицированный портфель корпоративных ценных бумаг, избавляться от них в настоящее время нецелесообразно», — заявила Валишвили.

Специалист уточнила, что не следует переводить средства в «токсичные» евро и доллар из-за нестабильности и ряда возможных комиссий. Криптовалюту для вложений финансист также не рекомендовала.

Ранее сообщалось, что россияне, покупающие новые акции Meta (запрещенная в России экстремистская организация; является головной компанией Facebook и Instagram, которые также запрещены в РФ) напрямую у компании, рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности. Это влечет уголовную ответственность по статье 282.3 Уголовного кодекса РФ «Финансирование экстремистской деятельности».

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Юлия Мискевич
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