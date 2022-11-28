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22:04, 28 ноября 2022Мир

Раскрыты подробности об использовании линии связи России и США

Reuters: Россия и США использовали линию деконфликтинга один раз по инициативе Вашингтона

Фото: Unsplash

Россия и США только один раз провели переговоры по линии связи, созданной военными двух стран во избежание конфликтных ситуаций на фоне Украины. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник.

«Линия связи, созданная между военными США и России в начале войны Москвы против Украины, была пока использована лишь раз», — отмечается в материале.

Американский чиновник, чье имя не называется, раскрыл подробности об использовании линии деконфликтинга и сообщил, что к ней обращались по инициативе Вашингтона. США стремились выразить обеспокоенность насчет проведения спецоперации России рядом с критической инфраструктурой Украины. Информатор не уточнил, о чем именно идет речь, однако подчеркнул, что звонок не связан с падением ракеты на территорию Польши 15 ноября.

3 марта сообщалось, что Минобороны России и Пентагон создали канал связи по Украине. Его сформировали 1 марта для «с целью предотвращения ошибок, военных инцидентов и эскалации».

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Марина Совина
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