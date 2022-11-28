Правительство поддержало реформу доставки пенсии

«Интерфакс»: правительство поддержало законопроект о реформе доставки страховых пенсий

Правительство поддержало законопроект о реформе доставки страховых пенсий, пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленных собеседников.

Из инициативы, внесенной в Госдуму в прошлом месяце, следует, что тем пенсионерам, которые выбирают получать деньги наличными, на дому или в кассе, соответствующие услуги сможет оказывать только «Почта России».

Сейчас у россиян есть три способа забрать пенсию: путем зачисления на банковский счет, через организации почтовой связи, через другие занимающиеся доставкой организации. Законопроект предлагает оставить лишь первые два варианта.

Согласно инициативе депутатов, нововведения должны вступить в силу с 1 апреля следующего года, чтобы дать возможность расторгнуть договоры с альтернативными доставщиками и заключить их с «Почтой России». Актуальные перечни таких альтернативных доставщиков сейчас доступны на региональных сайтах Пенсионного фонда. В Москве, например, это «Милосердие», «Национальный центр доставки», а также 37 банков, где можно получить пенсию в кассе без карты.