Стюардесса умерла во время работы на борту пассажирского самолета

Стюардесса Gulf Air умерла от сердечного приступа на борту летевшего в Париж лайнера

Бортпроводница авиакомпании Gulf Air умерла во время работы на борту летевшего из Бахрейна во Францию пассажирского самолета. Об этом сообщает британский таблоид The Daily Mail.

По данным издания, у стюардессы Ясир Салех случился сердечный приступ спустя полтора часа после начала полета, когда воздушное судно пролетало над Ираком. В результате пилотам пришлось совершить экстренную посадку в городе Эрбиль на севере страны, чтобы девушка смогла получить медицинскую помощь.

Отмечается, что сразу после посадки лайнера за стюардессой приехали медики, которые доставили ее в ближайшую больницу. Однако спасти девушку не удалось. В итоге пассажиры рейса смогли отправиться в Париж лишь через четыре часа.

После смерти бортпроводницы представители авиаперевозчика выпустили заявление, в котором выразили соболезнования ее семье и близким. «Один из главных приоритетов Gulf Air — безопасность ее пассажиров и членов экипажа», — добавили они.

Ранее в ноябре сообщалось, что пассажир самолета скончался на борту рейса авиакомпании easyJet, который следовал по маршруту в Лондон. Члены экипажа попытались применить дефибриллятор, однако это было безуспешно.