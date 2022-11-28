Стюардесса умерла во время работы на борту пассажирского самолета
Бортпроводница авиакомпании Gulf Air умерла во время работы на борту летевшего из Бахрейна во Францию пассажирского самолета. Об этом сообщает британский таблоид The Daily Mail.
По данным издания, у стюардессы Ясир Салех случился сердечный приступ спустя полтора часа после начала полета, когда воздушное судно пролетало над Ираком. В результате пилотам пришлось совершить экстренную посадку в городе Эрбиль на севере страны, чтобы девушка смогла получить медицинскую помощь.
Отмечается, что сразу после посадки лайнера за стюардессой приехали медики, которые доставили ее в ближайшую больницу. Однако спасти девушку не удалось. В итоге пассажиры рейса смогли отправиться в Париж лишь через четыре часа.
После смерти бортпроводницы представители авиаперевозчика выпустили заявление, в котором выразили соболезнования ее семье и близким. «Один из главных приоритетов Gulf Air — безопасность ее пассажиров и членов экипажа», — добавили они.
Ранее в ноябре сообщалось, что пассажир самолета скончался на борту рейса авиакомпании easyJet, который следовал по маршруту в Лондон. Члены экипажа попытались применить дефибриллятор, однако это было безуспешно.