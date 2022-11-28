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07:42, 28 ноября 2022Мир

В Госдепе заявили о влиянии санкций против России на боевые действия на Украине

Представитель Госдепа О'Брайен: санкции США против России повлияли на ход боев на Украине

Координатор американской санкционной политики при Госдепартаменте Джеймс О'Брайен считает, что санкции США против России оказали «реальное значение» на ход боев на Украине. Его слова прозвучали в интервью CNN.

По его словам, динамика боевых действий отражает влияние рестрикций. «Это реальные перемены в поведении России. Они вызваны отчасти санкциями, отчасти контролем за экспортом — там не могут купить те ресурсы, которые необходимы для функционирования Вооруженных сил», — считает дипломат.

О'Брайен также заявил, что Вашингтон будет поддерживать Киев до тех пор, «пока он не одержит победу».

Обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл ранее также указал на негативные последствия санкций для Запада. Журналист предупредил о том, что на Европу надвигается «огромный гуманитарный и миграционный кризис», а «эффект бумеранга» от рестрикций очевиден и жителям ЕС.

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Виктория Кондратьева
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