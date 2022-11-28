В Архангельске открылась выставка козуль

В Архангельске открылась выставка «Волшебная история Козульгорода»

В музее писателя и художника Степана Писахова в Архангельске открылась новогодняя выставка козуль — обрядовых пряников, которые расписывают сахарной глазурью по темно-коричневому фону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую музеем Наталью Козлову.

На экспозиции под названием «Волшебная история Козульгорода» представлено несколько сотен авторских пряников. Уточняется, что в 2022 году темой выставки выбрали сказки народов мира. Среди представленных на выставке козуль посетители найдут пряники в стиле сказок «Щелкунчик и Мышиный Король», «Крокодил Гена и его друзья», «Алиса в Стране чудес» и многих других произведений.

«В этом году мы решили размахнуться и взяли тему сказки народов мира и авторские, и народные. При этом у нас козульщиц, мастеров более 20 семей, они выступают с большими объемными композициями. У каждого мастера штук по 50 пряников», — отметила заведующая музея. Например, посетители смогут увидеть самый высокий в этом году пряничный терем высотой 80 см.

Ранее в Старинном особняке в Архангельске открылась выставка изделий из черненого серебра. Экспозиция посвящена 350-летию художественного промысла и 90-летию Великоустюгского завода. Посетители смогут увидеть более 120 экземпляров изделий советского времени и современности.