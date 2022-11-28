Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:34, 28 ноября 2022Культура

Совет «Золотой маски» проверит своего эксперта из-за поддержки Украины

Совет премии «Золотая маска» проверит своего эксперта из-за постов в поддержку Украины

Фото: @aya.makarova

Совет театральной премии «Золотая маска» проверит одного из своих экспертов Аю Макарову. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что поводом для проверки стали посты в поддержку Украины, а также то, что Макарова покрасила волосы в сине-желтый цвет. В ближайшее время совет готовится опубликовать заявление по поводу эксперта.

В своем Telegram-канале Макарова заявила, что не планирует самостоятельно покидать состав жюри «Золотой маски», поскольку она не согласна с давлением, которое оказывается на институцию. «Это не значит, что завтра (или сегодня) меня не уберут снаружи, или мне не придется, например, бежать, как пришлось многим моим коллегам и друзьям», — написала она.

Ая Макарова — оперный критик и специалист по режиссерскому оперному театру. В 2017 году она выпустила книгу «Театр возвышенного. Оперный режиссер Мартин Кушей». Ее работы публиковались в Openwelt, журналах Operamusicologica, «Музыкальная жизнь» и «Музыкальная академия», газетах «Ведомости» и «Музыкальное обозрение».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
В Запорожье сообщили о 700 готовящихся к штурму ЗАЭС украинских спецназовцах
Дочь Кадырова наградили орденом Кадырова
Кейт Хадсон рассказала о съемке поцелуя с Мэттью Макконахи
В России рассмотрят идею запуска ускоренных поездов из Москвы на юг
Проститутки из Москвы вырубили клиента и перевели с его счета полмиллиона рублей
Пушилин рассказал о попытках ВСУ занять Павловку
Стало известно о пострадавших в результате массового ДТП с фурами под Москвой
Танцы 53-летней Бондарчук в прозрачном наряде восхитили поклонников
Сценарист «Елок 9» назвал причину отсутствия Светлакова и Урганта в фильме
Две фуры перегородили трассу в результате масштабного ДТП под Москвой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.