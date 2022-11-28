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12:01, 28 ноября 2022Мир

МИД Китая не увидел разочарования обычных китайцев

В МИД Китая заявили, что не видят разочарования граждан КНР антиковидными мерами

Фото:Thomas Peter / Reuters

В Министерстве иностранных дел (МИД) Китайской Народной Республики (КНР) не считают соответствующей действительности информацию о разочаровании рядовых граждан профилактическими мерами, введенными правительством, против распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Чжао Лицзянь.

В ходе брифинга Лицзянь задали вопрос, не собираются ли власти отменять эти меры из-за «широко распространенного разочарования» среди рядовых граждан страны.

«Ситуация, которую вы упомянули, не соответствует действительности», — ответила официальный представитель МИД КНР. Она отметила, что Пекин всегда следовал политике полной нетерпимости к коронавирусу, отчего вносил коррективы, соответствующие текущей ситуации.

Ранее в Китае вспыхнули антиправительственные демонстрации против коронавирусной политики властей. Они начались 26 ноября после смерти минимум десяти человек в результате пожара в жилом доме в Урумчи. Как предполагается, жители не смогли вовремя покинуть здание из-за заблокированных выходов в рамках политики нулевой терпимости к COVID-19.

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Василий Мека
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