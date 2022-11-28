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12:56, 28 ноября 2022Россия

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос об указе о завершении мобилизации

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об указе о завершении частичной мобилизации

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Обращение фракции «Яблоко» в заксобрании Карелии с просьбой к президенту России Владимиру Путину издать указ о завершении частичной мобилизации власти еще не видели. Так на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Вопросы, касающиеся содержания указа о частичной мобилизации, следует задавать в Министерство обороны России, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

«Честно говоря, я не видел, поэтому не могу ничего сказать по-прежнему. Я не видел, я не знаю, как оно поступило, как оно отправлялось», — добавил Песков.

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Сергей Истомин
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