Еще одна африканская страна захотела возобновить прямые рейсы с Россией

В посольстве Намибии заявили о возможности запуска прямого авиасообщения с Россией

Еще одна африканская страна, Намибия, захотела возобновить прямое авиасообщение с Россией. О возможности восстановления рейсов РИА Новости рассказал посол республики в РФ Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.

Дипломат заявил, что в настоящее время тема возобновления прямого авиасообщения между Виндхуком и Москвой уже обсуждается. «Этот вопрос находится на рассмотрении соответствующих органов власти на национальном уровне», — уточнил он.

При этом Кашуупулва отметил, что туристический поток из России в последнее время не изменился, однако отечественные путешественники «выражают заинтересованность посетить Намибию». До этого в октябре Зимбабве заявляло о намерении открыть прямое авиасообщение с Россией.

Ранее о желании восстановить авиасообщение с Россией заявил временный поверенный в делах малайзийского посольства в РФ Джохан Арифф Бин Абдул Разак. По его словам, запуску рейсов из Малайзии препятствует сложная геополитическая ситуация и санкции Запада, наложенные на российские авиакомпании.