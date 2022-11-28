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09:00, 28 ноября 2022Экономика

В России возник дефицит строителей

«Ъ»: в стройотрасли возник дефицит квалифицированных специалистов и рабочей силы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Стройиндустрии не хватает почти 25 процентов от необходимого числа работников, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) и Sherpa Group.

Самая главная проблема для отрасли — возникший дефицит квалифицированных специалистов и рабочей силы. Около 90 процентов опрошенных ожидают в ближайшие полгода ухудшения ситуации. Причина нехватки строителей — переезд некоторых специалистов за рубеж и возвращения трудовых мигрантов к себе на родину, где спрос на рабочую силу тоже увеличивается. Это происходит в том числе из-за переноса некоторыми российскими компаниями своих инвестпроектов в страны СНГ.

В России за последний год число вакансий в строительстве взлетело на 46 процентов. Кадровый голод фиксируется также на фоне увеличения объемов строительства в рамках нацпроектов, отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, что фактическая зарплата работников в России в третьем квартале увеличилась в среднем на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 90,5 тысячи рублей до вычета налогов). Санкционный кризис вынудил работодателей начать «зарплатную гонку» в строительстве и логистике из-за дефицита кадров в этих отраслях.

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Платон Щукин
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