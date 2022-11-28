Проститутки из Москвы вырубили клиента и перевели с его счета полмиллиона рублей

В Москве элитные проститутки вырубили клиента и перевели с его счета полмиллиона рублей

В Москве две элитные проститутки вырубили 26-летнего клиента и перевели с его банковского счета почти полмиллиона рублей. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел ночью 26 ноября. Аудитор из Тропарево-Никулино вызвал к себе домой эскортницу за 34 тысячи рублей, но она приехала не одна, взяв с собой еще одну проститутку. Мужчина не стал возражать, оплатил заказ и предложил им пиво. Те предложили переместиться в ванну. В этот момент клиенту резко стало плохо, и он упал в обморок.

Эскортницы уложили его на диван. После этого аудитор отдал им свой телефон для того, чтобы они переключили трек, и уснул. Очнувшись в два часа в воскресенье, он обнаружил, что кто-то перевел с его карты 450 тысяч рублей. При этом секс-работницы сказали, что это сделали не они.

В настоящее время полиция выясняет, куда пропали деньги.