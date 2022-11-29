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00:45, 30 ноября 2022Мир

Объяснено нежелание ЕС вводить санкции против российской атомной отрасли

Le Monde: Европа опасается вводить санкции против атомной отрасли России из-за зависимости

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Евросоюз не решается вводить санкции в отношении российской атомной отрасли из-за высокой зависимости от российского сырья и технологий. Об этом пишет французская Le Monde.

Издание указывает, что из примерно 100 работающих в ЕС реакторов 18 были построены по российской технологии и используют созданные в России тепловыделяющие сборки. В результате в Болгарии два российских реактора обеспечивают выработку трети всей электроэнергии страны, в Чехии шесть блоков производят почти 37 процентов. В Венгрии же остановка четырех реакторов российской постройки грозит лишить страну половины электроэнергии.

Кроме того, отмечается, что Россия остается одним из лидеров по строительству новых АЭС — из 53 строящихся во всем мире блоков «Росатом» возводит 20, в том числе 17 — за пределами России. Для сравнения, Франция и Южная Корея, также занимающиеся международными проектами, строят всего по два реактора за пределами своих границ.

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Марина Совина
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