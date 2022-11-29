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17:00, 29 ноября 2022Интернет и СМИ

Кибератака вывела из строя правительство целой страны

Кибератака вывела из строя правительство Республики Вануату

Фото: Caspar Camille Rubin / Unsplash

Кибератака вывела из строя правительство Республики Вануату. Об этом сообщает австралийское агентство ABC News.

Кибератака, которая вывела из строя правительство целой страны, произошла в конце октября. Из-за нее на протяжении месяца члены правительства Вануату, а также сотрудники госслужб и главной больницы страны используют личные ноутбуки и электронную почту, пишут документы ручкой на бумаге и используют бумажные телефонные справочники для поиска информации.

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Поначалу власти Вануату не признавали факт кибервмешательства и объясняли повреждение интернет-инфраструктуры непогодой. Однако австралийские эксперты увидели в этой ситуации все признаки кибератаки. Уточняется, что правительство страны сообщило о проблеме 5 ноября, на следующий день после вступления в должность нового премьер-министра страны Алатоя Ишмаэля Калсакау.

Государство не использовало для хранения документов облачные сервисы, из-за чего все архивные данные, которые хранились на жестких дисках рабочих компьютерах, стали недоступны. Из-за выхода из строя системы также возникли проблемы с выплатой зарплат чиновникам и работникам правительственной больницы. Другим последствием атаки стала временная отмена оплаты сверхурочной работы и выплаты бонусов.

Пресс-секретарь Министерства изменения климата Оливии Финау, комментируя проблему, заявила, что жители Вануату вообще «очень выносливые и могут справиться и с таким».

В конце октября также сообщалось о кибератаках на Минобороны Австралии. Отмечалось, что целью злоумышленников была используемая военными платформа ForceNet, управляемая внешним провайдером. При этом в компании заверили, что никакие личные данные действующих или бывших работников не были украдены.

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Олег Давыдов
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