Кибератака вывела из строя правительство целой страны

Кибератака вывела из строя правительство Республики Вануату

Кибератака вывела из строя правительство Республики Вануату. Об этом сообщает австралийское агентство ABC News.

Кибератака, которая вывела из строя правительство целой страны, произошла в конце октября. Из-за нее на протяжении месяца члены правительства Вануату, а также сотрудники госслужб и главной больницы страны используют личные ноутбуки и электронную почту, пишут документы ручкой на бумаге и используют бумажные телефонные справочники для поиска информации.

Поначалу власти Вануату не признавали факт кибервмешательства и объясняли повреждение интернет-инфраструктуры непогодой. Однако австралийские эксперты увидели в этой ситуации все признаки кибератаки. Уточняется, что правительство страны сообщило о проблеме 5 ноября, на следующий день после вступления в должность нового премьер-министра страны Алатоя Ишмаэля Калсакау.

Государство не использовало для хранения документов облачные сервисы, из-за чего все архивные данные, которые хранились на жестких дисках рабочих компьютерах, стали недоступны. Из-за выхода из строя системы также возникли проблемы с выплатой зарплат чиновникам и работникам правительственной больницы. Другим последствием атаки стала временная отмена оплаты сверхурочной работы и выплаты бонусов.

Пресс-секретарь Министерства изменения климата Оливии Финау, комментируя проблему, заявила, что жители Вануату вообще «очень выносливые и могут справиться и с таким».

В конце октября также сообщалось о кибератаках на Минобороны Австралии. Отмечалось, что целью злоумышленников была используемая военными платформа ForceNet, управляемая внешним провайдером. При этом в компании заверили, что никакие личные данные действующих или бывших работников не были украдены.