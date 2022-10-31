Стало известно об атаке хакеров на Минобороны Австралии

ABC: Минобороны Австралии опасается возможной кражи личных данных из-за кибератаки

Министерство обороны Австралии подверглось кибератаке и выражает опасения, что личные данные сотрудников могли быть скомпрометированы. Об этом сообщает Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Как стало известно, целью злоумышленников стала используемая военными платформа ForceNet, управляемая внешним провайдером. При этом в компании заверили, что никакие личные данные действующих или бывших работников не были украдены. Однако в ведомстве полагают, что хакеры могли получить такую информацию, как даты рождения или зачисления на службу.

Министр обороны Австралии и главнокомандующий вооруженными силами заявили, что относятся к данному происшествию «очень серьезно».

Ранее компания Microsoft выявила атаку нового вируса Prestige на транспортные компании Украины и Польши. По сведениям компании, кибератака была предпринята 11 октября.

До этого российская хакерская группировка Killnet обрушила правительственные сайты ряда штатов США. Сообщалось, что атаке подверглись официальные ресурсы Алабамы, Колорадо, Коннектикута, Делавэра, Флориды, Аляски, Гавайев, Айдахо, Индианы, Канзаса, Кентукки и Миссисипи.