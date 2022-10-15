Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:13, 15 октября 2022Интернет и СМИ

Транспортные компании Польши и Украины атаковал новый вирус-вымогатель

Microsoft выявила атаку нового вируса Prestige на транспортные компании Украины и Польши

Фото: unsplash

Транспортные компании Польши и Украины подверглись атаке нового вируса-вымогателя Prestige. Об этом заявили в Центре анализа угроз Microsoft (MSTIC).

По сведениям компании, кибератака была предпринята 11 октября. Корпорация Microsoft до этого момента не сталкивалась с программой Prestige.

«Центр анализа угроз Microsoft (MSTIC) выявил доказательства новой кампании, связанной с программой-вымогателем, целями которой являются организации в сфере транспорта и смежных логистических отраслях на Украине и в Польше», — указано в сообщении.

Пока не удалось установить, причастны ли к атаке известные кибергруппы.

Ранее сообщалось, что российская хакерская группировка Killnet атаковала американский банк JP Morgan. В результате кибератаки нарушена работа 11 онлайн-платформ банка, среди которых J.P Morgan Asset Management, Chase Connect SM, Paymentech Online, JP Morgan Market, JP Morgan Access, JP Morgan Developer, JP Morgan Online и ряд других.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области сообщили об активном наступлении ВСУ
Российский «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО на запорожском направлении
Транспортные компании Польши и Украины атаковал новый вирус-вымогатель
Роднина оценила перспективы Дзюбы стать депутатом Госдумы
В МИД заявили о переходе Западом опасной черты из-за Крымского моста
Россиянка выстрелила пенсионерке в лицо из-за кошки
Москвичей предупредили о наступлении холодного предзимья
Росгвардия усилила охрану военкоматов
Киевские власти объявили в городе воздушную тревогу
Первые эшелоны российских военных прибыли в Белоруссию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.