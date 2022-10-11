Хакеры из Killnet атаковали сайт крупнейшего банка США

Российская хакерская группировка Killnet атаковала американский банк JP Morgan

Российская хакерская группировка Killnet атаковала сайт крупнейшего банка США JP Morgan. О результатах кибератаки на финансовое учреждение хакеры сообщили в своем Telegram-канале.

«Killnet официально остановил банковскую онлайн-деятельность самого крупного банка Америки!» — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что в результате кибератаки нарушена работа 11 онлайн-платформ банка, среди которых J.P Morgan Asset Management, Chase Connect SM, Paymentech Online, JP Morgan Market, JP Morgan Access, JP Morgan Developer, JP Morgan Online и ряд других.

10 октября сообщалось, что Killnet парализовала сайты 14 американских аэропортов. В числе пострадавших оказались крупные международные аэропорты Атланты и Лос-Анджелеса. 5 октября хакеры Killnet обрушили правительственные сайты ряда штатов США. В частности, атаке подверглись официальные ресурсы Алабамы, Колорадо, Коннектикута, Делавэра, Флориды, Аляски, Гавайев, Канзаса, Миссисипи и других.

Ранее основатель Killnet, известный под псевдонимом KillMilk, в разговоре с «Лентой.ру» анонсировал масштабные кибератаки на инфраструктуру НАТО.