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14:21, 29 ноября 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении радиолокационной станции «Пеликан» ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении радиолокационной станции целеуказания ЗРК «Пеликан» ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области российскими военными уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам (ЗРК) «Пеликан». Об этом во вторник, 29 ноября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Кроме того, российские военные в Запорожской области уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Известно также, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки было сбито девять украинских беспилотников в районах разных населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР).

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Также были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области, добавили в оборонном ведомстве.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи Донецкой и Луганской народных республик.

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Евгения Куликова
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