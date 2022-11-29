Минобороны заявило об уничтожении радиолокационной станции «Пеликан» ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении радиолокационной станции целеуказания ЗРК «Пеликан» ВСУ

В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области российскими военными уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам (ЗРК) «Пеликан». Об этом во вторник, 29 ноября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Кроме того, российские военные в Запорожской области уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Известно также, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки было сбито девять украинских беспилотников в районах разных населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР).

Также были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области, добавили в оборонном ведомстве.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи Донецкой и Луганской народных республик.