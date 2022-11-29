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20:52, 29 ноября 2022Забота о себе

Скандальный актер раскрыл секрет крепких отношений и хорошего секса

Актер Никита Джигурда назвал залогом счастливых и крепких отношений любовь, а не секс

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Скандальный актер театра и кино Никита Джигурда раскрыл секрет крепких и счастливых отношений: удержать мужчину в семье может только любовь, а не секс. Свое мнение он высказал в беседе с Пятым каналом.

Джигурда уверен, привязать к себе мужчину при помощи интима можно лишь на короткое время. Поэтому секс вовсе не является залогом успешного брака или гарантией, что отношения продлятся долго. «В итоге он уйдет даже к женщине, которая может быть не так сексуальна, но мужчина будет любить ее не только междуножно своим прибором, но и сердцем, и душой», — заявил артист. В качестве примера он назвал счастливые браки голливудских актеров, чьи жены далеко не всегда вписываются в современные стандарты красоты.

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В то же время Джигурда посетовал на недостаток сексуального воспитания современных мужчин. Он уверен, что секрет хорошего секса заключается в том, чтобы «боготворить» свою партнершу. Однако, по его словам, многие мужчины во время интимной близости вместо того, чтобы думать о женщине, заботятся только о себе и своих желаниях.

Ранее диетолог Людмила Микитюк прокомментировала резкое похудение Никиты Джигурды. По ее словам, монодиета на гречке, которой предположительно придерживается актер, может привести к ухудшению состояния кожи волос и обострению хронических заболеваний.

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Наталья Обрядина
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