В Турции высказались о примерной дате встречи Эрдогана и Асада

Представитель Эрдогана заявил, что его встреча с Асадом состоится после выборов в Турции

Встреча президента Турции Раджепа Тайипа Эрдогана с лидером Сирии Башаром Асадом состоится после предстоящих в июне 2023 года президентских выборов в стране. Сообщения о примерной дате встречи глав государств прокомментировал официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала A Haber.

«Для [встречи] должны созреть условия. Не думаю, что она состоится до президентских выборов», — заявил он.

Впервые о возможных переговорах Асада и Эрдогана стало известно в августе этого года. Сообщается, что предложение о переговорах высказал президент России Владимир Путин на встрече с Эрдоганом в Сочи. Главы двух стран обсуждали также ситуацию в Сирии. После саммита Эрдоган рассказал журналистам, что Путин посоветовал ему наладить диалог с Башаром Асадом, так как совместное решение общих проблем было бы эффективнее.

В январе, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, боевые действия в Идлибе между сирийскими военными и боевиками активизировались. С 2018 года Анкара неоднократно проводила военные операции на территории Сирии, целью которых было заявлено уничтожение Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией, а также борьба с террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).