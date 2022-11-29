Названа самая популярная обувь 2022 года

Lyst: сабо Birkenstock Boston стали самой популярной обувью 2022 года

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самую популярную обувь 2022 года. Соответствующий материал появился на одноименном сайте.

Так, данный список возглавили сабо (модель летней обуви без задника — прим. «Ленты.ру») фасона Boston немецкой марки Birkenstock. Отмечается, что за первые шесть месяцев текущего года количество поисковых запросов о данной модели увеличилось на 539 процентов, а ее цена на некоторых платформах увеличилась в два раза.

Известно, что указанная обувь стала особенно востребована среди знаменитостей. Среди них — американские модели Кендалл Дженнер и Кайя Гербер, а также актриса Дакота Джонсон.

В октябре эксперты платформы Lyst также назвали самые популярные одежду, обувь и аксессуары в третьем квартале 2022 года. Так, наиболее востребованными среди женской аудитории в мире были розовые атласные балетки итальянского бренда Miu Miu.